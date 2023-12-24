التربية ووكالة الأدفنتيست الدولية تبحثان سبل التعاون

ناقش وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني اليوم مع المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وكالة الأدفنتيست للتنمية والإغاثة الدولية “أدرا” ناجي خليل والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتقديم الدعم اللازم للحاجات ذات الأولوية للعملية التربوية في سورية.

وأشار الوزير المارديني إلى أن الوزارة تبذل جهودها لضمان سير العملية التربوية بالشكل الأمثل، وإعادة إعمار وصيانة المدارس المتضررة نتيجة الاعتداءات الإرهابية والزلزال، موضحاً أهمية التركيز على إعداد برامج تدريبية وتأهيل المدرسين، ومتابعة ترميم المدارس بالتعاون مع المنظمة.