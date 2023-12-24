السيد وآل الشيخ يؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين سورية والسعودية

وأشارا في حديثهما لوسائل الإعلام السعودية إلى أن الزيارة التي يقوم بها الوزير السيد عكست الأخوة العربية الأصيلة، وتضمنت العديد من القضايا التي تهم الجانبين، وتطوير آفاق التعاون والتنسيق بين الوزارتين في سورية والسعودية.

وكان الوزير السيد بدأ زيارته للمملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي، وأجرى خلالها جولة مباحثات حول تطوير وترسيخ العلاقات بين المؤسستين الدينيتين في سورية والسعودية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة التطرف، وفهم الخطاب الديني المعاصر والتنسيق بين مؤسسات التعليم الشرعي في كلا البلدين، وتحصين الشباب أمام مخاطر ونزعات الفكر المتشدد.