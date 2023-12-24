المقاومة اللبنانية تحقق إصابة مباشرة في مرابض العدو الإسرائيلي في ديشون

وجاء في بيان أصدرته المقاومة: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مقاتلو المقاومة عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم مرابض ‏العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابة مباشرة”.‏

إلى ذلك واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب اللبناني مستهدفاً الأحياء السكنية، وأقدم طيرانه الحربي مساء أمس على استهداف أحد المنازل في بلدة عيترون، ودمره بالكامل، ما أوقع عدداً من الإصابات.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدوان الجوي تزامن مع قصف مدفعي معاد طال البلدة أيضاً.

كما أطلق العدو الإسرائيلي الليل الفائت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية اللبنانية، وحلق طيرانه الاستطلاعي حتى صباح اليوم فوق قضاء صور.

وفي ساعات الفجر الأولى، أطلق نيران رشاشاته على أطراف بلدة عيتا الشعب.