جهوزية القطاع الصحي في القنيطرة خلال العطلة

القنيطرة – محمد غالب حسين

أكّد مدير صحة القنيطرة الدكتور عوض العلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية خلال عطلة الميلاد و رأس السنة الميلادية.

وبيّن العلي رفع جاهزية فريق الطوارئ المركزي في مبنى مديرية الصحة ووضع جدول مناوبات على مدار الساعة والتنسيق التام مع الهيئة العامة لمشفى الشهيد ممدوح اباظة لاستقبال جميع الحالات خاصة الإسعافية، وكذلك رفع جاهزية منظومة الإسعاف ووضع برامج مناوبات للكوادر الطبية من تمريض و سائقين.

وبدوره أكد مدير عام الهيئـة العامـة لمستشفـى الشهيـد ممـدوح أباظـة بشار حلاوة الجاهزية التامـة خـلال العطلة و إستمـرار تقديم جميع الخدمـات الطبيـة الإسعافية المواطنيـن..

و أوضح حلاوة أن الهيئـة أكملـت استعداداتهـا ورفعـت جاهزيتها بكل الأقسام مع الحفاظ علـى جهـوزيـة غـرف العمليات لاستقبال الحالات الطارئة والإسعافية على مدار 24 ساعة، كما قامـت بتأميـن الأدويـة الإسعافية المتوفـرة، وكذلك تـم اتخـاذ كافـة الإجـراءات لتغطيـة عطلـة الأعياد بشكـل كامـل من خـلال إعـداد جـدول منـاوبات للكـادر الطبـي والتمريضـي و الهندسي وفنيـي المخبـر والأشعـة والتخـدير لتقـديم الخدمات الإسعافية والعلاجية التي يحتاجها المواطن على مدار الساعة.