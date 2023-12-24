فوز جديد لكرة الكرامة في الدوري الممتاز والطموحات تزداد!

قدم فريق الكرامة مباراة كبيرة وصعبة في جو ماطر وأرضية امتلأت ببرك المياه في ملعب الباسل في حمص مع ضيفه العنيد تشرين وفاز عليه بهدف باهوز محمد من تسديدة بعيدة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

واستطاع فريق الكرامة التعامل بشكل أفضل من البحارة مع الأرض الطينية ولعب بفنيات عالية سيطر من خلالها على مجريات اللقاء وسنحت له فرص كثيرة للتسجيل عن طريق الموهوب محمود الأسود وباهوز صاحب الهدف وأثبت الشاب هيثم اللوز أنه كبير بالأداء في الدفاع والهجوم حيث مول المهاجمين بكرات أكثر من رائعة ، وبالمقابل لم يستطع الضيف مجاراة مضيفه على أرض مليئة بالبرك المائية والطين وبجو ماطر ولن تسنح له سوى فرصة وحيدة ولينتهي اللقاء بفوز كرماوي ثالث على التوالي وضعه بالمركز السادس.

مدرب الكرامة طارق جبان اعتبر هذه المباراة كبيرة لأن الضيف ما زال يملك شخصية البطل الذي لديه مهاجمين يستطيعون خلخلة الدفاع ولديهم ما يكفي من السرعة، مؤكداً أن فريقه لعب المباراة بلاعبين مصابين.

وبيّن الجبان أن فريقه كان الأفضل والفوز استحقه قياساً لفرصه الكثيرة بعكس فريق تشرين الذي لم تتح له فرص للتسجيل باستثناء فرصة وحيدة.

أما مدرب فريق تشرين ماهر بحري فكشف أن المباراة اعتمدت على القوة والالتحامات لأن أرض الملعب لا تصلح لكرة القدم نهائياً وهذا الكلام ليس تبرير للخسارة لأن الأرض كانت للفريقين، معتبراً أن فريقه تأثر كثيراً بالإصابات والغيابات حتى أن دكة الاحتياط كانت فارغة من لاعبي الخبرة فغياب لاعبين كالعكيل والبري والأسعد أثر كثيراً ولا يمكن للاعبين الصغار أن يعوضوا هذه الغيابات في ظل جو ماطر وأرض طينية.