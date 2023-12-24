Skip to content
24-ديسمبر-2023
Latest:
العزف التضليلي وعودة غودو
هيكاتي..!
278 ألف هكتار المساحة المزروعة بمحصول القمح في المناطق الآمنة بزيادة 40 ألف هكتار عن المقابل في العام الماضي
أوكرانيا.. حرب الولايات المتحدة والناتو الخاسرة
السفير الدندح ووزير الكهرباء العراقي يبحثان سبب تعزيز التعاون بمجال الطاقة
الرئيسية
الصفحة الاولى
كلمة البعث
أخبار
دراسات
محليات
اقتصاد
تحقيقات
محافظات
ثقافة
رياضة
الصفحة الاخيرة
إعلانات
الاعداد PDF
مجلة البعث الأسبوعية
En
Fr
الصفحة الاخيرة
صحيفة البعث
كاريكاتور
محمد عباس
24-ديسمبر-2023
المقداد وعبد اللهيان يؤكدان أهمية حشد التضامن الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل
نشاط فني في الحسكة دعماً لصمود غزة
You May Also Like
“حماية المستهلك” تطلق برنامج “نقاط المراقبة” على توزيع المقنن
قسيم دحدل
23-ديسمبر-2021
23-ديسمبر-2021
توريث “الخضار”
علي قاسم
20-سبتمبر-2020
19-سبتمبر-2020
زاخاروفا: قوات الاتحاد الأوروبي موجودة في أوكرانيا منذ فترة طويلة
طلال الزعبي
5-فبراير-2023