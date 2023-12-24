نشاط فني في الحسكة دعماً لصمود غزة

الحسكة – اسماعيل مطر

أقامت مديرية الثقافة بالحسكة بالتعاون مع مؤسسة الياس حنا ومؤسسة اليمامة الخيرية نشاطا فنيا حيث قدمت العديد من الاغاني الوطنية التي تدعم الصمود الاسطوري لأهل غزة ضد غطرسة وعنجهية الكيان الصهيوني .

وبين عبد الرحمن السيد مدير الثقافة بالحسكة بأن هذا النشاط دعما لأهلنا في غزة هذا الصمود الذي أذهل الكيان الإسرائيلي الذي ينتهج سياسة القتل والتشريد ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي أعطى أبهى واروع صور المقاومة المشرفة . مضيفا بأن الفعالية تضمنت أيضا بعض التراتيل التراثية للسلام والمحبة واستقبال العام الجديد مشيرا بأن الفعالية تم أداؤها من قبل عناصر الفرقة الفنية باللغتين العربية والسريانية وهي من تدريب مايا ايليا وحنا خرموش وبشار مارديني .

وفي ختام الفعالية تم تكريم عدد من عناصر الفرقة المشاركة.