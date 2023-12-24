278 ألف هكتار المساحة المزروعة بمحصول القمح في المناطق الآمنة بزيادة 40 ألف هكتار عن المقابل في العام الماضي

دمشق – البعث

بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أن المساحة المزروعة بمحصول القمح في المناطق الآمنة بلغت حتى الآن 278319 هكتار بزيادة حوالي 40 ألف هكتار عن المساحة المزروعة بنفس المناطق وفي نفس التوقيت من العام الماضي حيث كانت 240363 هكتار، منوهاً إلى أن إجمالي الخطة يبلغ 537 هكتار في المناطق الآمنة، وعمليات الزراعة مستمرة مع توافر كافة مستلزمات الإنتاج، مؤكداً أن أتمتة المازوت الزراعي ساعد الفلاحين على الحصول على كافة مستحقاتهم بسهولة وبالسعر المدعوم، وتقديم الخدمات اللازمة لأراضيهم من عمليات التجهيز والزراعة.

وأشار حيدر إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الشعير في المناطق الآمنة بلغت حتى الآن 366 ألف هكتار بزيادة 84 ألف هكتار عن المقابل في العام الماضي في نفس المناطق، منوهاً إلى أن كمية البذار الموزعة حتى الآن بلغت 33667 طن بذار قمح مغربل ومعقم و208 طن بذار شعير.

وبالنسبة للبقوليات الغذائية أوضح حيدر أنه تم زراعة 3973 هكتار بالعدس و899 هكتار بالحمص و9261 هكتار بالفول الحب و1604 هكتار بازلاء حب، بينما تم زراعة حوالي 3611 هكتار بالمحاصيل الطبية والعطرية مثل الكمون واليانسون وحبة البركة والكزبرة والمحاصيل الأخرى، بالإضافة لزراعة 22 ألف هكتار بالمحاصيل الشتوية العلفية مثل البيقية والكرسنة والبريق والجلبانة والشوفان والبرسيم والشيلم والشعير الرعوي، وذلك كله في المناطق الآمنة فقط.