أبناء حماة يؤكدون على ضخ دماء بعثية جديدة بعيداً عن التكتلات

حماة – حسان المحمد

يؤكد المواطنون في محافظة حماة على ضرورة ضخ دماء جديدة تبعثُ الأمل في نفوس الشعب من خلال نتائج الانتخابات الحزبية القادمة، مشددين على أهمية التحلي بالمسؤولية التامة في إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي بعيداً عن الاعتبارات الضيّقة والأمراض الاجتماعية.

نائب رئيس مجلس مدينة طبية الأمام، في الريف الشمالي المحرر، خالد العبدالله، شدد على أهمية مشاركة واسعة للقواعد الحزبية في الترشح للانتخابات كونها تعد ركيزة أساسية لعملية التطوير في المرحلة الجديدة واختيار صاحب الكفاءة والقدرة على العمل والشخصية القيادية، مشيراً إلى الابتعاد عن المحسوبيات بكافة أشكالها.

ومن جهته، اعتبر امين سر مدرسة الأعداد الحزبي شادي سعادة أن الانتخابات تتطلب من الناخب درجة عالية من الوعي والنضج في اختيار الرفيق المناسب من حيث الفكر المبني على العقيدة البعثية.

محمد سكري المصطفى (أمين فرقة) لفت إلى أهمية الابتعاد عن المحسوبيات في الإنتخاب، موضحاً أن المال الانتخابي، هو نوع من الفساد الضار في الحياة السياسية والإجتماعية و العامة.

وأشار اسامة محمد مختار بلدة الجلمة بريف محردة الغربي إلى أن انتخابات الحزبية تشكل محطات استثنائية لتجديد روح الحزب لخلق جيل من القيادات الحزبية الجيدة بعيداً عن التكتلات والمحسوبيات وتشكل تجربة حية تضاف إلى التجارب السابقة ومساحة واسعة للتأكيد على الإيجابيات وتلافي السلبيات.