الطوائف المسيحية في سورية تقيم الصلوات والقداديس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ففي دمشق

وفي الحسكة، احتفلت الكنائس المسيحية في مدينة القامشلي، بعيد الميلادالمجبد (عيد ميلادالسيد المسيح)، بإقامة القداديس والصلوات والتراتيل في كنائس المدينة بأداء الطقوس الدينية الخاصة بهذا اليوم.

ترأس القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس الأب الربان كير لوس مسعودي ، وفي حديث لـ”البعث” تمنى الأب مسعودي أن يعمٍ الأمان والسلام في ربوع سورية، مضيفاً: إن صلواتنا اليوم على نية أن يعمم السلام الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوقف ما يحدث ضدّ لبنان من إعتداءات إسرائيلية وأوضاع متوترةوصعبة إثر الضربات العدوانية لـ”إسرائيل” في الآونة الأخيرة.

ولفت إلى أنه اقتصرت الإحتفالات هذا العام على الصلوات على نية أن يحل الأمن والسلام على جميع شعوب العالم.

بدوره بين الأب الكاهن عبد المسيح صليبا أنه نتيجة الظروف التي يعيشها قطاع غزة وجنوب لبنان وسورية اقتصرت الاحتفالات على الصلوات الدينية، وفي هذا اليوم المقدس نرفع صلواتنا ودعواتنا بأن يعمّ السلام والأمان في سورية والعالم أجمع

وأضاف: في هذا العيد المقدّس ونطلب من الله أن يمنح الحكمة والقوة لشعبنا، وأن يحمي جيش سورية وقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.

من جانبهم دعا المشاركون أن يعمّ السلام في ربوع سورية، مؤكدين أن احتفالات هذا العام اقتصرت على الصلوات والفرح بميلاد السيد المسيح بقلوب يعتصرها الألم على ما يحدث في قطاع غزة وأطفاله.

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