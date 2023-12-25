المطران كريكور كوسا: نصلّي من أجل سورية وغزة

وخلال القداس الإلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي أُقيم في القاهرة الليلة الماضية دعا المطران كوسا إلى وقف الحروب في كل أنحاء العالم وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، خصوصاً الأطفال الأبرياء.

وقال المطران كوسا: “نرفع صلواتنا ونقول لا للحرب، نعم للسلام لكل بلدان العالم وفي قلب كل واحد منا، لنكون سفراء السلام في وطننا وكل بلداننا”.

وفي تصريح خاص له قال المطران كوسا: “أتوجه بالصلاة من أجل سورية الحبيبة، ومن أجل قيادتها وحكومتها وشعبها، وأهنىء سورية بميلاد السيد المسيح، كما نصلي من أجل أبنائنا في غزة ونمسح دموع من فقدوا أبناءهم شهداء”، داعياً إلى وقف الحروب في كل العالم.

حضر القداس الإلهي سكرتير أول البعثة الدبلوماسية السورية باسل سكوتي وممثلون عن المؤسسات المصرية المختلفة.