طيران الإحتلال يُجدّد غاراته على الجنوب اللبناني

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي شن ّغارة صباح اليوم على جنوب بلدة ميس الجبل استهدفت منطقة زراعية فارغة فيما نفذ الطيران المسيّر المعادي غارات متتالية على محيط بلدة عيتا الشعب وتلة الراهب.

كما شنّ طيران العدو الإسرائيلي غارات على أطراف بلدة عيترون، وألقت الطائرات عدداً من صواريخ جوأرض على المنطقة المستهدفة ترددت أصداء انفجاراتها في منطقة بنت جبيل وتعالت منها سحب الدخان الكثيف.

وكانت طائرة مسيّرة معادية ألقت مساء أمس عدة صواريخ على المنطقة الواقعة ما بين بلدتي راميا ومروحين.