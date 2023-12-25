“كونتراست”.. الأول من نوعه في سورية.. عرض بصري رقمي

اعتمد العرض البصري الرقمي بعنوان “كونتراست” التقنيات الضوئية والرقمية والصوتية، إضافة إلى الأداء الراقص الحي والعزف الموسيقي المباشر، وذلك خلال أربعة أيام، تضمنت ثمانية عروض، اختتمت مساء أمس اليوم في دار الأسد للثقافة والفنون.

العرض الذي احتضنته القاعة متعددة الاستعمالات جاء بتوقيع المخرج أدهم سفر، وعبره سافر الجمهور في عرض بصري رقمي بين الحلم والواقع ضمن رحلة الذرة في تجاذب عناصرها وتناقضاتها المستمرة، ولمس تجليات هذه التناقضات في حروب صغيرة تحدث بالقرب منا ولا نراها.

وعن العرض قال المخرج أدهم سفر: كونتراست يجسد رحلة مع الضوء والجسد، وحاولنا كفريق عمل أن نقدم عرضاً بصرياً رقمياً هو الأول من نوعه في سورية، ومحاكاة ما يقدم عالمياً في هذا المجال معتمدين على شغفنا بهذا النوع من الفن، مبيناً أن التجربة جديدة بكل تفاصيلها وتحمل الكثير من الخصوصية.

العرض كتبه سامر محمد إسماعيل، وصممت الرقصات الكريوغراف رهف الجبر، وشارك في أداء الرقصات كل من “كارمن علي” و”مؤيد شاويش”و”شيماء محمود” و”محمد سامر ذو فقار”و”كريستينا واكيم”و”غفران حمادة”و”روان الرحية” “ماريا إسماعيل” و”غزل البدر”.