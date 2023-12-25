لليوم الثالث والثمانين… الاحتلال التركي يتعمّد قطع المياه عن الحسكة

الحسكة – إسماعيل مطر

يواصل الاحتلال التركي ومرتزقة قطع مياه الشرب القادمة من آبار علوك الواقعة في منطقة رأس العين المحتلة، المصدر الوحيد لإرواء قرابة مليون مواطن في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية المحيطة بها.

وأكد المهندس محمد عثمان مدير مؤسسة المياه بالحسكة أن الاحتلال التركي يتعمّد قطع المياه عن أهالي الحسكة على الرغم من المناشدات الدولية، ويمنع الورش الفنية من الدخول إلى محطة آبار علوك وإجراء الصيانة اللازمة لها.

وبيّن أنه يتم تأمين المياه للأهالي من خلال الصهاريج وبدعم من بعض المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في الأحياء القريبة من مركز المدينة، لافتاً إلى أنه تم تركيب نحو 400 خزان للمياه في أحياء المدينة سعة 25 متر مكعب بالتعاون مع المنظمات ويتم تعبئتها بشكل يومي بعد التأكد من صحتها وسلامتها من الملوثات.

جديرٌ بالذكر أنه تزداد معاناة المواطنين في تأمين مياه الشرب بعد ارتفاع سعر خزان المياه الـ5 براميل إلى 45 ألف ليرة، وارتفاع سعر طرد المياه المعدنية إلى 20 ألف ليرة.