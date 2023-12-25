نتيجة التنين البحري.. تضرر 180 بيتاً محمياً في بانياس

اللاذفية – البعث

تسبب التنين البحري الذي ضرب صباح أمس عدة قرى في منطقة بانياس بمحافظة طرطوس بأضرار على البيوت المحمية.

مدير الزراعة المهندس علي يونس بين أن حوالي 180 بيتا محميا مزروعة بالبندورة والفاصولياء والكوسا والباذنجان والموز المكشوف والمغطى، تضررت نتيجة التنين البحري الذي ضرب قرى المقبرية وبلمانا وحريصون والروضة مساء السبت وصباح الأحد، حيث تراوحت نسبة الضرر بين 30 – 100%. وهذه البيوت موزعة بين 100 بيت في المقبرية، و40 في بلمانا والروضة، و40 في حريصون.

ونوه يونس إلى أن كوادر صندوق الجفاف واللجان المشكلة في الوحدات الإرشادية بدأت بحصر الأضرار الأولية للتنين.