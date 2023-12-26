26-ديسمبر-2023
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أخبارصحيفة البعث

رئيس الأرجنتين يدرس إمكانية الانضمام إلى “بريكس”

بشار المحمد

ووفقاً لـ”نوفوستي” نقلت القناة التلفزيونية الأرجنتينية عن مصدر من حزب الرئيس المنتخب، أنه “الكتلة المختصة بالشؤون الدولية في الفريق، برئاسة وزيرة الخارجية المستقبلية ديانا موندينو، تقوم في الوقت الحالي بدراسة إمكانية اتخاذ طريق الانضمام إلى الـ”بريكس”، ولكن بمشاركة غير نشطة للغاية”.

وقد تم الإعلان عن الدعوة الموجهة إلى الأرجنتين، وكذلك مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح هذه البلدان أعضاء في البريكس اعتبارا من 1 يناير 2024، في قمة المنظمة في جوهانسبرغ في آب الماضي.

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