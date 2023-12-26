محافظة حماة.. مراقبة الأسواق وتسهيل أمور المواطنين

حماة – البعث أون لاين

شدد محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة على ضرورة متابعة الأسواق والتزام التجار بالأسعار المحددة، مؤكداً على دور الجهات الرقابية في ضبط الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول نفسه احتكار أو إخفاء السلع عن المواطنين.

كما وجه المحافظ خلال اجتماع المكتب التنفيذي بمتابعة عمل الأفران و المخابز الآلية، و التأكيد على النظافة وجودة رغيف الخبز التمويني والبيع بالسعر المحدد، لافتاً إلى ضرورة جهوزية المشافي العامة على مدار الساعة، وتقديم الخدمات اللازمة للمراجعين و المرضى وتسهيل أمور المواطنين.

وأشار إلى أهمية متابعة عملية توزيع المحروقات خلال العطلة، ولا سيما مازوت التدفئة وتوزيعها بشكل عادل.