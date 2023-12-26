26-ديسمبر-2023
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البعث أونلاين

محافظ حماة: مراقبة الأسواق وتسهيل أمور المواطنين

بشار المحمد

حماة – البعث  اون لاين

شدد محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة  على  ضرورة متابعة الأسواق والتزام التجار بالأسعار المحددة ، مؤكداً على دور الجهات الرقابية في ضبط الأسواق، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول نفسه احتكار أو إخفاء السلع عن المواطنين.

كما وجه المحافظ خلال اجتماع المكتب التنفيذي  بمتابعة عمل الأفران و المخابز الآلية، والتأكيد على النظافة وجودة رغيف الخبز التمويني والبيع بالسعر المحدد، لافتاً إلى ضرورة جهوزية المشافي العامة على مدار الساعة، و تقديم الخدمات اللازمة للمراجعين و المرضى و تسهيل أمور المواطنين.

وأشار إلى أهمية متابعة عملية توزيع المحروقات خلال العطلة، لا سيما مازوت التدفئة و توزيعها بشكل عادل .

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