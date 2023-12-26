محافظ حماة: مراقبة الأسواق وتسهيل أمور المواطنين

حماة – البعث اون لاين

شدد محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة على ضرورة متابعة الأسواق والتزام التجار بالأسعار المحددة ، مؤكداً على دور الجهات الرقابية في ضبط الأسواق، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول نفسه احتكار أو إخفاء السلع عن المواطنين.

كما وجه المحافظ خلال اجتماع المكتب التنفيذي بمتابعة عمل الأفران و المخابز الآلية، والتأكيد على النظافة وجودة رغيف الخبز التمويني والبيع بالسعر المحدد، لافتاً إلى ضرورة جهوزية المشافي العامة على مدار الساعة، و تقديم الخدمات اللازمة للمراجعين و المرضى و تسهيل أمور المواطنين.

وأشار إلى أهمية متابعة عملية توزيع المحروقات خلال العطلة، لا سيما مازوت التدفئة و توزيعها بشكل عادل .