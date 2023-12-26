هجوم أوكراني يستهدف مرفأً في القرم الروسية

موسكو – سانا

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف أن قوات نظام كييف نفذت هجوماً استهدف مرفأ منطقة فيودوسيا، ما أسفر عن نشوب حريق في المنطقة، مؤكداً أن الخدمات المختصة باشرت عملها في المكان على الفور.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أكسيونوف قوله عبر قناته في “التلغرام”: “تم تنفيذ هجوم معاد في منطقة فيودوسيا، وتم تطويق منطقة الميناء”، مشيراً إلى توقف دوي الانفجارات وتحديد مكان الحريق.

وأوضح أكسيونوف أن الوضع في المنطقة تحت السيطرة، فيما سيتم إخلاء عدد من المنازل القريبة لحماية سكانها.

ويحاول نظام كييف باستمرار استهداف شبه جزيرة القرم والمقاطعات الروسية بهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة للتغطية على فشل هجومه المضاد ضدّ القوات الروسية في محاور قتال العملية العسكرية الخاصة.