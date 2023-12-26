وزير الزراعة: القانون رقم (40) يهدف إلى تطوير الاستثمار الزراعي

وأشار الوزير قطنا إلى أن القانون أعطى ميزات تفضيلية من حيث استثناء الشركات من أحكام وقف ومنع وحصر وتقييد الاستيراد ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد من بلد المنشأ لحاجة مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات زراعية وسيارات وجميع المواد اللازمة لتشغيلها، كما تم إعفاؤها من الضرائب والرسوم المالية والإدارة المحلية كافة عند الاستيراد، لافتاً إلى أن إصدار هذا القانون له قيمة مضافة كبيرة على القطاع الزراعي.