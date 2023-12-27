اقتراحات جديدة لدعم عملية تسويق الحمضيات

اللاذقية – مروان حويجة

ركّز اجتماع العمل التتبّعي في مبنى محافظة اللاذقية على سبل دعم تسويق محصول الحمضيات ،واعتماد مجموعة المقترحات الكفيلة بتحسين الواقع التسويقي .

الاجتماع الذي حضره محافظا اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال وطرطوس فراس أحمد الحامد ،ومعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس سامر سوسي ناقش مختلف احتياجات دعم العملية التسويقية وأهم التوصيات التي تسهم في تطوير ودعم عملية التسويق ضمن الجهود الحكومية لبلورة استراتيجية متكاملة تتماشى مع كميات الإنتاج وتعود بالفائدة على كامل حلقات الإنتاج والتسويق .

وتركزت توصيات الاجتماع حول ضرورة تأمين باخرة ” رورو” للنقل البحري المبرّد عبر المرافئ السورية باتجاه الاسواق الخارجية و إجراءات متعلّقة بتسهيل عبور البرّادات على المنافذ الحدودية ،وتمكينها عند العودة التعبئة الكاملة لخزانات المازوت ,واسترجاع العبوات البلاستيكية للتغلّب على ارتفاع أسعارها الى جانب تأمين ساحة مناسبة للكشف على البرّادات قبل التصدير.

و أكد المحافظ هلال أن التسويق في المحافظة يتمّ بشكل جيّد حالياّ بالتعاون مع المصدّرين واأصحاب مراكز التوضيب وفعاليات سوق الهال ،لافتاً إلى أنّه مع بداية الموسم ، ومن خلال الجولات المتكررة والاستماع لمطالب المزارعين والتجّار ،تمّ رصد بعض الصعوبات ووضع حلول ومعالجة لها. وأشار إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والاستجابة لمعظم المطالب والتوصيات التي تمّ اقتراحها مسبقاً ,مبينّاً أنّ المحافظة أوفت بكل التزاماتها ، آملاً من هذا الاجتماع وضع استراتيجية جديدة تتماشى مع احتياجات التسويق ، ونقل عملية التسويق إلى مستويات أفضل تنعكس ايجاباً على كامل الحلقات التجارية.

محافظ طرطوس أشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مقترحات جديدة من المعنيين في قطاعات الزراعة والتموين والسوريّة للتجارة وسوق الهال والمصدرين وغرف الزراعة ، لمعالجة أيّ اختناقات يمكن أن تظهر في السوق الأمر الذي يساعد على إعداد خطة متكاملة لدعم التسويق و تذليل أي معوقات بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.

مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أكّد أهمية اعتماد ساحة جاهزة للكشف على البرّادات قبل تصديرها ،وتلتزم معها الجهات المعنية بالتواجد وتقديم التسهيلات لافتاً إلى الدّور الذي لعبته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إلغاء رسوم “المنافيست” على تصدير البرّادات باتجاه العراق، مؤكداً استعداد المؤسسة لوضع اسطول شاحناتها غير المبرّدة تحت تصرّف تجّار السوق أو أيّ جهة تطلب ذلك باتجاه عدد من المحافظات وبالأجور المعتمدة من الدولة لافتاّ إلى أن المؤسسة استجرت حتى الان حوالي 1500 طن حمضيات ،وصدّرت حوالي 16 برّادا باتجاه دولة العراق.

وطالب رئيسا اتحادي فلاحي المحافظتين بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي ، ومنها توفير الاسمدة بكميات تتناسب مع الحاجات الزراعية.

وعرض عدد من ممثلي الفعاليات التجارية والتسويقية لواقع حركة السوق والتصدير والأسعار , حيث لفت رئيس لجنة سوق الهال في اللاذقية معين الجهني الى أن ّ المتابعة الدائمة للسوق بين مختلف الجهات أسهمت بانتظام العمل وتحسين واقع عملية التسويق مبيّناً أنّه يتم يومياً تسويق كامل الكميّات التي ترد السوق مع ارتفاع في أسعار المادة

وأكد بسام علي رئيس لجنة تسويق الحمضيات في غرفة زراعة اللاذقية أنّ حركة التصدير للموسم الحالي تعتبر جيّدة ،وهي الأفضل مقارنة مع السنوات السابقة , و ضرورة معالجة حالات الاختناق لتخليص برّادات الشحن على معبر نصيب الحدودي مع الأردن باعتبار أن المنتج هو زراعي وقابل للتلف. و تمّ عرض مجموعة من الطلبات الأخرى ومنها المتعلقة بالتحويلات المالية بين المحافظات .