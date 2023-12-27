زيارة وزارية لمواقع الانتاج في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

قام رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مشاريع محافظة القنيطرة وزير العدل القاضي أحمد السيد بجولة ميدانية على مواقع العمل والإنتاج في المحافظة، وزار رئيس اللجنة قصر العدل والمخبز الآلي ومديرية صحة القنيطرة ومستشفى الشهيد ممدوح أباظة ومنظومة الإسعاف ومركز طوارئ كهرباء خان أرنبة وصالة البعث للسورية للتجارة، مؤكداً أهمية تقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة شؤونهم خلال العطلة، وتأمين احتياجأتهم خاصة الخبز ومازوت التدفئة والغاز والصرافات الآلية ومراكز خدمة المواطن وغيرها.

وبدأ الوزير جولته، يرافقه محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران من قصر العدل بالمحافظة بعد ترميمه وإعادة تأهيله، مطلعاً على قاعات المحاكم ومكاتب القضاة.

وفي مخبز القنيطرة الآلي اطلع على نوعية الرغيف المنتج، وطبيعة العمل في المخبز. حيث ذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس حمدي العلي أن مخبز القنيطرة الآلي يضم خط إنتاج حديثاً جداً، ويبلغ إنتاجه اليومي حوالي عشرة أطنان من الخبز، تؤمن احتياجات المواطنين في قرى الحميدية والحرية والصمدانية الغربية وبريقة وبئر عجم والقحطانية ورويحينة وجباتا الخسب وطرنجة وأوفانية وعين البيضة وكوم محيرس وحرفا ونبع الفوار وجويزة وعين الثورة والسنديانة وجبا عبر عشرات المعتمدين إضافة لنأمين الخبز لبعض الجهات العامة.

وفي مديرية صحة القنيطرة تفقّد رئيس اللجنة الوزير السيد منظومة الإسعاف السريع وفريق الطوارئ المركزي حيث أوضح مدير صحة القنيطرة الدكتور عوض العلي ان عدد المراكز الصحية بمحافظة القنيطرة يبلغ (54) مركزاً موزعة على أربع محافظات، منها (22 ) مركزاً على أرض المحافظة، و(14) في تجمعات أبناء القنيطرة بريف دمشق، و(12 ) في تجمعات دمشق، و(6 ) بتجمعات أبناء القنيطرة بمحافظة درعا، مشيراً لرفع جاهزية فريق الطوارئ المركزي في مبنى مديرية الصحة ووضع جدول مناوبات على مدار الساعة خلال العطلة، والتنسيق التام مع الهيئة العامة لمشفى الشهيد ممدوح اباظة لاستقبال جميع الحالات خاصة الإسعافية، وكذلك رفع جاهزية منظومة الإسعاف ووضع برامج مناوبات للكوادر الطبية من تمريض و سائقين.

واطلع الوزير على عمل قسم الإسعاف بمستشفى الشهيد ممدوح أباظة، واطمأن على جاهزية المستشفى خلال العطلة حيث بيّن مدير عام الهيئة العامة لمستشفـى الشهيد ممدوح أباظـة بشار حلاوة جاهزية جميع أقسام المشفى لتقديم جميع الخدمـات الطبيـة العلاجية و الإسعافية للمواطنيـن، لافتاً لجهوزية غـرف العمليات لاستقبال الحالات الطارئة والإسعافية على مدار الساعة، كما تمّ تأمين الأدوية الإسعافية المطلوبة

المتوفرة، إضافة لمناوبات الكادر الطبي والتمريضي و الهندسي وفنـي المخبر والأشعـة والتخدير لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية التي يحتاجها المواطن على مدار الساعة.

واطلع الوزير على آلية العمل بطوارئ كهرباء خان أرنبة ومدى جاهزيته لإصلاح الأعطال الكهربائية في مجال عمله حيث قدّم مدير عام شركة الكهرباء المهندس محمد ابراهيم عرضاً عن توزّع مكاتب الطوارئ على بلدات المحافظة وجهوزيتها على مدار الساعة لمتابعة وإصلاح الأعطال الكهربائية الطارئة.

كما زار السيد صالة مدينة البعث للسورية للتجارة، وتجوّل في أقسامها، مطلعاً على توفّر المواد الغذائية والحاجات الأساسية المطلوبة من المواطنين حيث أشار مدير فرع فرع السورية للتجارة فراس مهاوش أن مبيعات الفرع خلال هذا العام تجاوزت سبع مليارات ليرة سورية، لافتاً لوجود (21) صالة تغطي أرض المحافظة وبعض تجمعات أبناء القنيطرة في دروشا ومخيم الوافدين وجديدة الفضل وعرطوز والكسوة الغربية وسعسع.

وتحدث مهاوش عن الأسعار المنافسة في الصالات التي تقل عن السوق المحلية من 20 إلى 30 بالمئة،كالمنظفات والمواد الغذائية مثل السكر والزيت والبرغل والشاي والأرز والطون والسردين وغيرها.

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