شهداء وجرحى إثر عدوان الاحتلال المتواصل على غزة والضفة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف بالطيران والمدفعية مناطق متفرقة في خان يونس ورفح جنوب القطاع ومخيم النصيرات وسطه وجباليا شماله وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

واستشهد 16 فلسطينياً وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منازل في حيي الدرج والتفاح في غزة ومدرستين تؤويان نازحين إحداهما في مخيم المغازي وسط القطاع والثانية في حي الصفطاوي بغزة .

واستشهد 20915 فلسطينياً وأصيب 54918 جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وفي ضفة الغربية، ذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مع عدد من جرافاتها مدينة طولكرم من محورها الغربي قبل أن تقوم طائرة مسيرة للاحتلال بقصف مخيم نور شمس، ما أدى إلى استشهاد 6 شبان فلسطينيين وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة، في حين منعت سيارات الإسعاف وطواقمها الطبية من إجلاء الشهداء والجرحى.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخران أمس برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.