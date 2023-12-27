لجنة وزارية تتفقد المؤسسات الخدمية في حماة

حماة – حسان المحمد

تفقدت اللجنة الوزارية – ( وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم و وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف ) – مشفى حماة الوطني ومخبز آذار الآلي(الجب) ومجمع ابي الفداء الاستهلاكي وكذلك معمل اسمنت حماة وصومعة الحبوب ومجلس البلدة والمستوصف في كفربهم بالاضافة إلى مطحنة الحبوب والمخبز الآلي في منطقة سلحب وكراج الانطلاق الخاص بريف المحافظة.

وبينت الوزيرة السفاف بأن الهدف من الزيارة الأطلاع على واقع العمل في المحافظة والاستماع من المعنيين إلى أبرز الصعوبات ليصار إلى إيصالها الى الوزارات المعنية والعمل على معالجتها.

من جانبه بين وزير التعليم العالي أن الجولة تأتي ضمن خطة الحكومة للاطلاع على واقع عمل بعض المنشات الانتاجية و الخدمية المستمرة في عملها خلال العطلة ومنها المنشات العاملة في القطاع الصحي.

واطلعت اللجنة على عمل المخبر في معمل الاسمنت ، إضافة إلى تفقد عمل صومعة حبوب كفربهم التي تفوق طاقتها الاستيعابية ال90 ألف طن .

واكد الوزير ابراهيم على أهمية زيارة هذه المنشات الخدمية والانتاجية الاطلاع على ظروف وطبيعة عملها الخاصة سواء في القطاع الصحي الخدمي والصناعي و الانتاجي واستمرارية عمل طواقمها وكوادرها بكل تفاني واخلاص خلال العطلة ما يعطي انطباعات ايجابية لدى المواطنين.

من ناحيته أشار المحافظ الدكتور محمود زنبوعه إلى أن الجولة شملت مطحنة حبوب سلحب التي تعمل بطاقة انتاجية تبلغ نحو 300 طن دقيق يومياً ما يغطي 50 بالمئة من اجمالي احتياج المحافظة.