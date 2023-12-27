“ميترو غزة” يفتتح عروض “المسرح العربي” في بغداد

نجوى صليبه

أعلنت الهيئة العربية للمسرح في بيان لها عن فعاليات الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي، التي تقام في العاصمة الغراقية بغداد من 10 إلى 18 كانون الثاني 2024، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية ونقابة الفنانين العراقيين ودائرة السينما والمسرح، وتعد هذه الدورة أكبر دورات المهرجان منذ انطلاقته، إذ يشارك فيها ما يزيد على 600 مسرحياً من العراق وبقية الوطن العربي وبعض دول العالم، لتكون هذه الدورة هي الأكبر والأضخم عدداً.

وقال إسماعيل عبد الله أمين عام الهيئة العربية للمسرح: “إنه المسرح.. مشعلنا حين يدلهم الظلام ينير لنا الطريق، وهو موعدنا السنوي الذي أصبح مرتكزاً مهماً لتحقيق شعارنا الدائم “نحو مسرح عربي جديد ومتجدد”.. مهرجاننا ومسرحنا بمثابة الإعلان عن جدارة أمتنا بالحياة، وعن قدرة مبدعينا على قيادة التنوير واجتراح الجديد، مسرحنا مسرح ملتصق بقضايا أمته ويعمل على النهوض الحضاري لها، وفي كل عام يمضي المهرجان قاطعاً شوطاً جديداً والأفق الرحب في انتظار مواعيدنا الجديدة”.

وتكتب وتلقي الفنانة اللبنانية نضال الأشقر رسالة اليوم العربي للمسرح في العاشر من كانون الثاني 2024 خلال حفل الافتتاح الذي يشهد فعاليات عديدة ومهمة، إذ يقدم ستة وثمانون فناناً عراقياً عملاً فنياً بعنوان “مقامات الحب والسلام”.

ويكرم المهرجان في حفل الافتتاح ثلاثة وعشرين مبدعة ومبدعاً من المسرحيين العراقيين، وتقام ندوة خاصة بعنوان “المسرح والمقاومة الثقافية في فلسطين” في اليوم الأول من المهرجان، ويفتتح العرض الفلسطيني “ميترو غزة” العروض العشرين المشاركة.

وتشهد هذه الدورة ندوات ومؤتمرات فكرية على مدار ثمانية أيام، ومن بينها ندوة خاصة بالمسرحيين العراقيين المهجريين تحت عنوان “التأثر والأثر” يشارك فيها ثلاثة عشر فناناً عراقياً من حول العالم،

وندوة محكمة للمرحلة النهائية للمسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي للعام 2023 تحتضنها كلية الفنون بجامعة بغداد بحضور لجنة التحكيم والمتنافسين وأساتذة الكلية وطلبتها.

ويكرم المهرجان في حفل الختام أربعة وثلاثين من الفائزين في مسابقات الهيئة العربية للمسرح في التأليف والبحث العلمي بأعوام 2020 – 2023.

وتنظم الهيئة “الاستوديو التحليلي” كشكل جديد للمجال النقدي للعروض، حيث الرؤى والنقاشات والتحليل بين النقاد المتخصصين وصناع العمل والذي سيتم في “استوديو” مجهز لهذه المناسبة، وتبث وقائعه على الهواء مباشرة.