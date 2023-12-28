اتحاد السلة يبحث عن مدرب لمنتخب الرجال

لم يعد يفصل منتخبنا الوطني للرجال لكرة السلة عن خوض التصفيات الآسيوية سوى أقل من شهر واحد، وحتى الآن لم يتعاقد اتحاد السلة مع أي مدرب لقيادة المنتخب في النافذة الأولى المقررة الشهر المقبل، وسط شائعات عن نية الاتحاد التعاقد مع المدرب اللبناني مروان خليل (مدرب الوحدة) لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة.

مدير منتخبنا الوطني لكرة السلة علي درويش كشف لـ “ البعث” بأنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع المدرب مروان خليل، والقصة عبارة عن فكرة تم طرحها مع اتحاد السلة خاصة وأن النافذة الأولى ستقام الشهر المقبل، ومن ثم ستتوقف النوافذ حتى شهر تشرين الثاني من العام المقبل ( أي سيكون التوقف لمدة 10 أشهر) ولن يوجد أي مدرب أجنبي يقبل بالتعاقد لنافذة واحدة ومن ثم يترك المنتخب، وهذا سيؤثر على المنتخب من كافة النواحي.

وأضاف درويش: رأينا أن التعاقد مع مدرب من الدوري المحلي أفضل كون المدرب لديه معرفة بكافة اللاعبين المحليين ومستوياتهم الفنية، وكان التوجه للمدرب مروان خليل لكن حتى اللحظة لم نتوصل لقرار نهائي، فالمدرب طلب فترة ليدرس العرض، خاصة وأن فريقه (الوحدة) ينافس على بطولة الدوري ويشارك في دوري وصل، ونسعى للحصول على خدمات المدرب إضافة لمدربين عرب يتم التفاوض معهم.

وأشار درويش إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد للتعاقد مع لاعبين “مجنسين” على مستوى عال، وسيتم الإعلان عن الأسماء في الوقت المناسب كون المفاوضات جارية حالياً مع أكثر من لاعب.