استمرار عمل “الصحة” و”المخابز” أثناء العطلة

طرطوس – محمد محمود

يستمر قطاع الأفران والمخابز، وكذلك القطاع الصحي في محافظة طرطوس بتقديم مادة الخبز التمويني، وكذلك الخدمات الأساسية فترة العطلة، حيث أشار رامز سليمان مدير فرع المخابز إلى جهوزية القطاع واستمراريته بتقديم مادة الخبز للموزعين على مدار المحافظة، وفي كافة القطاعات كالمعتاد أثناء فترة العطلة،

وأكد سليمان أن العمل يجري كالمعتاد على مدار الساعة بنظام الورديات ليلي ونهاري في كافة المخابز وبكامل طاقتها الإنتاجية المخصصة في الأيام العادية.

وبالنسبة للقطاع الصحي بين مدير الصحة الدكتور أحمد عمار استمرار بتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية للمواطنين خلال عطلة الأعياد، حيث تم رفع جهوزية المشافي العامة وأقسام الاسعاف والطوارئ ورفد جميع المشافي والمراكز الصحية المناوبة بالأدوية والمواد الطبية اللازمة، إضافة إلى استمرار عدد من المراكز الصحية بتقديم خدمة لقاح الأطفال، كما رفعت جاهزية منظومة الاسعاف بحيث تكون كل سيارات الإسعاف مناوبة وبحالة جاهزية تامة خلال العطلة، وعلى مدار الساعة على النداء 110. ووضع جدول مناوبات لرؤوساء الدوائر والشعب في مبنى مديرية الصحة.