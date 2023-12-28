الأهلي والحرية يبحثان عن مسك الختام في ذهاب الدوري الممتاز

حلب – محمود جنيد

يسدل الستار يوم غدٍ الجمعة على مرحلة ذهاب الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد عرض الجولة الحادية عشرة والأخيرة، والتي يسعى من خلالها قطبي كرة الشهباء لطيب الخاتمة.

ويسعى الأهلي صاحب المركز السابع ب 13 نقطة و المنتشي برباعيته على الطليعة في الجولة الفائتة، لتكريس صحوته ومواصلة الارتقاء على سلم الترتيب وهو يواجه مستضيف الوثبة الثامن على اللائحة 12 نقطة، اي أن نقاط المباراة الصعبة ستكون مضاعفة وتأثيرها تبادلي للمراكز.

بدوره الحرية متذيل الترتيب بنقطة يتيمة و المتخبط بمسيره في الدوري، لن يكون لديه خيار سوى الفوز أمام ضيفه الكرامة سادس الترتيب ب 14 نقطة والذي سيحاول مواصلة انتفاضته والعودة بنقاط المواجهة التي تبدو سهلة، لكن الواقع وكما أكدته مواجهات سابقة للحرية مع الفتوة وحطين، ستحتاج للكثير من الجهد والجدية والتركيز لحصد نقاط المباراة.

مدرب أهلي حلب أحمد هواش أكد على صعوبة مواجهة فريقه مع الوثبة على أرضه والتي سيدخلها فريقه متسلحاً بمعنويات الفوز الكبير على الطليعة والذي سيكون دافعاً للمضي قدماً نحو الأمام، مشيراً إلى أن التحضيرات كانت وافية للمباراة من خلال دراسة المنافس وإعداد الخطة المناسبة لمواجهته، وهدفها العودة بنتيجة إيجابية من حمص.

أما مدرب الحرية محمد نصر الله فلفت إلى أوضاع فريقه الصعبة، سيما مع واقع الإهمال من قبل الإدارة التي ابتعدت عن متابعة شؤونه منذ فترة مابعد مباراته مع حطين، الأمر الذي أثر بصورة سلبية مضاعفة على الفريق الذي بالكاد تمكن من السفر لمواجهة الوحدة في الجولة الفائتة، وكانت هناك مصاعب حتى بتأمين مصاريف الطعام.

وبين نصر الله بأن اللاعبين لم يقبضوا مستحقاتهم منذ فترة طويلة، وهناك محاولات من قبل محبي النادي لتأمين دفعة تشحن اللاعبين وتسد ولو جزء بسيط من مستحقاتهم.

وأوضح مدرب الحرية بأنه سيدخل مباراة الكرامة وفق الإمكانات المتاحة، وبهدف انتزاع نقاطها التي ستكون مهمة جداً لتعزيز آمال الفريق بالبقاء في الدوري الممتاز.