الدكتور قمحية يُحيي ذكر “جورج أطلس” بإصدار جديد

عبد الحكيم مرزوق

صدر عن دار الرؤية الجديدة في دمشق “ديوان الأديب الـمهجري جورج أطلس”، تجميع وتقديم الدكتور حسان أحمد قمحية.

ويقع الكتاب فـي 207 صفحات من القطع الـمتوسّط.

ويستهلّ صفحاتِه بمقدّمة عن حياة الشاعر وسيرته الأدبية ونشاطه الصحفي والثقافـي والسياسي.

ومع أنّ صاحبَ الديوان لم يُعمّر كثيراً ، لكنّه ملأ دنيا الـمَهْجَر وشغل أهله بمقالاته الحادّة وآرائه الجريئة ومشاكساته ومعاركه الأدبيّة وغير الأدبية.

الشاعر والخطيب والأديب المهجري راشد نداف المشهور باسم جورج أطلس ولد في حمص (1872- 1926 م)، ثم هاجر وطاف في البلدان إلى أن استقر به المقام في “سان باولو” في البرازيل، وهناك أسس صحيفتي “الزهراوي” و”الاتحاد العربي”، وتوفي في العاصمة الأرجنتينية “بوينس آيرس” أثناء إلقائه إحدى خطبه.

يقول الدكتور قمحية عن الإصدار الجديد: “جاءت قصائد الديوان مرتّبة ألف بائيّاً بحسب القوافـي، وقد ذيّلتُه بفهرستها بحسب البحور، ولـم يفتني أن أذكرَ مناسبات القصائد والأبيات، والسياق الذي جاءت فيه. كما وضعتُ عنوانًا للأبيات التي لم يكن لها عنوان.