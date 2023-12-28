السوداني يؤكد التوجّه لإنهاء وجود (التحالف الدولي) في العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن السوداني قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز في بغداد: إن “الحكومة العراقية في طور إعادة ترتيب العلاقة مع (التحالف) في ظل قوات عراقية متمكنة”، مؤكداً أنها “ماضية باتجاه إنهاء وجود (قوات التحالف الدولي) الذي يضم مستشارين أمنيين يدعمون القوات الأمنية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري”.

وغزت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون العراق ضمن تحالف دولي في العام 2003 بذريعة وجود أسلحة دمار شامل ومحاربة الإرهاب، وهو ما تسبب بسقوط مئات آلاف الضحايا ودمار واسع على مختلف الصعد.

وحول الوضع في قطاع غزة، قال السوداني: إن “المنطقة تمر بوضع عصيب في ظل الاعتداءات الكبيرة والتي ارتقت إلى أعمال إبادة جماعية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”، معرباً عن أمله في “المزيد من الجهود الدولية لإيقاف الحرب المدمرة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وكذلك إطلاق سراح الأسرى”.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وقال: ناقشنا الوضع في الشرق الأوسط فضلاً عن الوضع المأساوي في غزة، معرباً عن “رفضه قتل المدنيين، ولا سيما الآلاف من الأطفال والنساء وتداعيات الوضع على السكان الفلسطينيين”.

وأضاف سانشيز: “نحن ندعو إلى وقف إطلاق النار، ويجب التركيز على إيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط واعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية والخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق ذلك”.