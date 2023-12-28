رئيس كوريا الديمقراطية يوجه الجيش للاستعداد رداً على تحرّكات الولايات المتحدة

بيونغ يانغ-سانا

وجه رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون جيش بلاده وقطاعي الأسلحة النووية والدفاع المدني لتسريع وتعزيز الاستعدادات رداً على تحركات المواجهة من قبل الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية عن كيم قوله في جلسة اليوم الثاني للاجتماع التاسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمل الكوري الديمقراطي: إن “الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية أصبح خطيراً بشكل غير مسبوق بسبب تحركات المواجهة المناهضة لكوريا الديمقراطية من قبل الولايات المتحدة وأتباعها”.

وتعهد الزعيم الكوري الديمقراطي بتوسيع وتطوير علاقات التعاون الإستراتيجي مع الدول المستقلة المناهضة للإمبريالية، وتوسيع النضال ضد الهيمنة على نطاق دولي.