ضبط كميات من الكبتاغون والحشيش وإلقاء القبض على عدد من المهربين عند الحدود السورية الأردنية

وذكر مصدر أمني في تصريح له أنه “بعد المراقبة والمتابعة تمكنت وحدة من الجهات المختصة من ضبط الكبتاغون نوع (لكزس) عند الحدود السورية الأردنية، إضافة إلى الحشيش المخدر وألقت القبض على ثلاثة من المهربين”.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة “تواصل عملها في مراقبة وملاحقة عمليات التهريب وضبط الحدود بهدف القضاء على هذه الظاهرة وكل من يحاول العبث بأمن سورية والدول المجاورة”.