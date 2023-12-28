في تجربة رائدة.. أوركسترا مديرية تربية حمص في أولى حفلاتها

حمص- آصف إبراهيم

بمشاركة ٦٤ عازفٍ ومغنٍ من مختلف الأعمار أطلقت مديرية التربية بحمص الأوركسترا المركزية بقيادة المايسترو وعازف الكمان عمار يونس المدرس في كلية التربية الموسيقية بجامعة البعث، على مسرح قصر الثقافة بحمص أمس الأربعاء ،بحفلٍ موسيقيٍ تضمن العديد من المقطوعات والأغاني الأصيلة، وسط حضور جماهيري كبير غصت به مد رجات المسرح.

يذكر أن الأوركسترا تتألف من الطلاب والمدرسين، وتقدم فيه دائرة المسرح المدرسي في مديرية تربية حمص تجربتها الأولى بانشاء أوركسترا مدرسية، وذلك ضمن خطة مديرية الأنشطة الفنية والرياضية في وزارة التربية لتأسيس فرق موسيقية مركزية في جميع المحافظات.

تنوعت فقرات برنامج الحفل بين الموسيقا العربية المتنوعة والأغاني الطربية الأصيلة التي تعيد الألق للفن العربي الراقي ومنها أغنية فيروز والرحابنة عن الشام .