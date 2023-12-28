33 شخصاً أبدوا رغبتهم في خوض الانتخابات الرئاسية الروسية

ونقل موقع (RT) عن رئيسة اللجنة قولها: “تلقت لجنة الانتخابات المركزية 33 إخطاراً حول الفعاليات المتعلقة بتسمية المرشحين لمنصب رئيس روسيا، ومن بين هؤلاء تسعة مرشحين عن تسعة أحزاب سياسية، والإخطارات الـ 24 المتبقية جاءت مما يسمى بالمرشحين الذين رشحوا أنفسهم بشكل مستقل”.

ولفتت بامفيلوفا إلى أن لجنة الانتخابات المركزية، تلقت وثائق من ثمانية مرشحين رشحتهم الأحزاب السياسية للانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، وكذلك من ستة مرشحين رشحوا أنفسهم لتسجيل مجموعات الناخبين الذين يدعمونهم، مضيفة: إن الفرصة متاحة أمام البقية حتى الأول من كانون الثاني المقبل.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الروسية أيام الـ 15 والـ 16 والـ 17 من آذار المقبل، حيث ستكون الانتخابات الأولى في البلاد التي تستمر 3 أيام بناء على طلب المواطنين لإتاحة الوقت الكافي لهم للتصويت، فيما سيتاح التصويت عن بعد في معظم مناطق البلاد عبر بوابة الحكومة الإلكترونية الروسية.