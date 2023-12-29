روسيا تعرب عن رفضها اعتزام الأرجنتين نقل مروحيات روسية الصنع إلى نظام كييف

بوينس آيرس-سانا

أعلن السفير الروسي في الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف اليوم معارضة بلاده احتمالية نقل بوينس آيرس لمروحيات روسية الصنع إلى نظام كييف.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن فيوكتيستوف قوله تعليقاً على تقارير صحفية تفيد بأن الأرجنتين تعتزم تقديم مروحيتين روسيتي الصنع لأوكرانيا: “الجانب الأرجنتيني لا يعلق رسمياً على الأمر والطائرات الروسية كانت تستخدم في العمليات بالقطب الجنوبي، وأصبحت الآن غير صالحة للعمل وتتطلب إصلاحات كبيرة لكن هذا لا يغير جوهر الأمر”، مشدداً في الوقت نفسه على معارضة بلاده بشكل قاطع نقل المروحيات إلى خصوم روسيا، كما أن ذلك يتعارض مع التزامات الأرجنتين في سياق شهادة المستخدم النهائي.

يذكر أن وسائل إعلام أرجنيتينة ذكرت في وقت سابق نقلاً عن مصادر في القوات الجوية الأرجنتينية أن بوينس آيرس تعتزم التبرع لأوكرانيا بمروحيتين روسيتين من طراز “مي 171 إي” سبق استخدامهما في مشاريع القارة القطبية الجنوبية.