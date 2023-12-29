سرقة الكابلات الهاتفية تربك العمل بالحسكة

الحسكة – اسماعيل مطر

كشف مدبر فرع الاتصالات المهندس جميل بلال عن سرقات كثيرة في عدة أحياء للكابلات النحاسية في المسارات الكروية والغرف التابعة للإتصالات والتجهيزات الهاتفية من قبل الخارجين عن القانون ولاسيما في المناطق التي خارج السيطرة مما سبب إرباك في عمل المؤسسة تجاه الخدمة الهاتفية للمشتركين في كافة أنحاء المحافظة، إضافة إلى عدم توفر مادة المحروقات بشكل دائم وصعوبة الحصول عليها.

وأكد بلال بأن تأمين المواد والتجهيزات من المركز يعتبر من التحديات الكبيرة في الظروف الراهنة التي تعاني منها المحافظة في ظل ظروف الاحتلال الامريكي والتركي وادواتهما العميلة، لافتاً إلى أن الخطة القادمة للعام القادم تصل 3 الألف خط هاتفي في مدينتي الحسكة والقامشلي.