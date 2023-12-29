شهداء وجرحى إثر عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مكثفة على منازل الفلسطينيين في مخيم البريج وسط القطاع ومدينة رفح جنوبه، ما أدى لاستشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة العشرات.

واستشهد 35 فلسطينياً وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في مخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع.

وكانت وزارة صحة السلطة الفلسطينية أعلنت أمس عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 21320 شهيداً و55603 جرحى.