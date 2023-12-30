الصين تُجدّد دعوتها لوقف الحرب على غزة

نيويورك-سانا

أكدت الصين أن الحرب على قطاع غزة أدّت لوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني فلسطيني ، داعيةً المجتمع الدولي إلى الضغط باتجاه وقف الحرب على غزة.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن تبنّيا قرارات تدعو إلى التوصّل لوقف إطلاق النار، ووضع حدٍّ للعقاب الجماعي في غزة، وامتثال سلطة الاحتلال للقانونين الدولي والإنساني.

وأضاف قنغ: ” لا يوجد مكان آمن في غزة، ومئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أجبروا مراراً على الانتقال ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه”، مبيناً أن الوضع الإنساني الحالي في غزة خطير للغاية، حيث شارفت الإمدادات المنقذة للحياة على النفاد، وأصيب النظام الطبي بالشلل وبات النظام الاجتماعي على وشك الانهيار.

ودعا المندوب الصيني إلى التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي يسعى لتعزيز تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وإنشاء آلية لضمان دخول إمدادات إنسانية إلى القطاع بشكل آمن.

وفي السياق ذاته، أوضح قنغ أن جوهر القضية بالمنطقة هو الفشل في ضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، داعياً إلى عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر فعالية، للإسراع في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.