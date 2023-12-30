العدو الإسرائيلي يُجدّد اعتداءاته على جنوب لبنان

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو قصفت خلال الليل الفائت بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدات شيحين والجبين وأم التوت والبستان وجبل بلاط في القطاع الغربي.

وفي القطاع الأوسط قصفت مدفعية العدو مساء أمس أطراف بلدتي عيتا الشعب ويارون.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على جبل اللبونة في محيط بلدة الناقورة وجبل بلاط والعلام بعدد من الغارات المتتالية.

كما أطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون وطيرحرفا وشمع، في حين استمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق القرى طيلة الليل وحتى ساعات الصباح الأولى.