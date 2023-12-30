الولايات المتحدة تخطط لفتح جبهة ضدّ روسيا جنوب القوقاز

وقال غالوزين لوكالة نوفوستي اليوم: “لم تخف واشنطن منذ فترة طويلة حقيقة أنها تنظر إلى جنوب القوقاز كنقطة إنطلاق لفتح “جبهة ثانية” ضد روسيا”.

وأضاف غالوزين: “إن كل هذا يتعارض بشكل أساسي مع المصالح الحقيقية لشعوب المنطقة”.

وفي سياق متصل أفاد غالوزين بأنه بعد اعتراف القيادة الأرمينية بتبعية إقليم قره باغ لأذربيجان تبحث موسكو كل القضايا المتعلقة بوجود قوات حفظ السلام الروسية هناك مع باكو.

وأضاف غالوزين: إن “مجموعة قوات حفظ السلام الروسية تم نشرها في منطقة النزاع في قره باغ وفقاً لوثيقة البيان الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا الموقع في الـ 9 من تشرين الثاني 2020 ، لافتاً إلى أنه لم يقم أحد بإلغاء هذه الوثيقة، وهي تنص على أن قوات حفظ السلام تبقى في المنطقة لمدة 5 سنوات، أي حتى تشرين الثاني 2025 مع إمكانية التمديد”.

من جانب آخر أكد غالوزين أن موسكو لا ترى وجود إرادة سياسية للسلام في الغرب أو في أوكرانيا التي تفكر وفقاً لمعايير الحرب.

وشدد غالوزين على أن “التسوية الشاملة والمستدامة والعادلة للنزاع الدائر في أوكرانيا، تعتمد إلى حد كبير على القضاء على أسبابه الجذرية، حيث يجب على الغرب أن يتوقف عن إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة، ويجب على كييف أن توقف الأعمال القتالية وأن تسحب قواتها من الأراضي الروسية وتأكيد وضعها المحايد وعدم انضمامها إلى الأحلاف وإنجاز عملية نزع سلاحها وتطهيرها من النازية، والاعتراف بالتغيرات التي جرت على الأرض وضمان حقوق المواطنين الناطقين بالروسية والأقليات القومية التي تعيش في أوكرانيا”.