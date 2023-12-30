تشكيلة المنتخب للبطولة الآسيوية ضمن التوقعات…وكوبر يتمسك باستبعاد السومة!

المحرر الرياضي

استحوذت قضية استبعاد المهاجم عمر السومة على أغلب أسئلة المؤتمر الصحفي الذي عقده مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم هيكتور كوبر ظهر اليوم ، والذي كان مخصصاً للكشف عن القائمة النهائية التي ستخوض بطولة كأس آسيا التي ستقام في قطر بعد نحو أسبوعين.

كوبر أكد أن الطموح في المنافسة القارية هو الذهاب إلى أبعد نقطة، خاصة مع وجود منتخبات آسيوية تطورت بسرعة كبيرة وبات لها وجود على الساحة العالمية لذلك ستكون المنافسة صعبة، مشيراً إلى أن اختياراته للاعبين ستخدم المنتخب في المستقبل في ظل وجود مباريات في تصفيات كأس العالم بعد بطولة آسيا بنحو شهرين.

المدرب الأرجنتيني نفى وجود أي خلاف مع السومة في الفترة الماضية وتحديداً بين شوطي مباراة اليابان، موضحاً أنه لن يرد على تصريحات السومة التي هاجم فيها المدرب ومدير المنتخب واتحاد اللعبة على حد سواء.

ولفت كوبر إلى أنه لم يخبر السومة بقرار استبعاده ولم يقدم له المبررات كونه يتعامل مع كل اللاعبين بسوية واحدة وبالتالي سيكون عندها مطالباً بتقديم تفسيرات لكل اللاعبين المستبعدين وهو أمر غير ممكن، مشدداً على أن اللاعبين المختارين للمنتخب يستطيعون تنفيذ رؤية الجهاز الفني الذي يضع طريقة اللعب وفق مصلحة المنتخب وليس لإراحة لاعب أو وفق ما يراه لاعب معين.

وحول أسباب الاعتماد على مجموعة كبيرة من اللاعبين المغتربين خلال البطولة بيّن كوبر أن اللاعبين إن كانوا من الدوري المحلي أو المحترفين أو المغتربين هم بالنهاية لاعبون سوريون ووجودهم هو لتقديم الإضافة وخدمة المنتخب.

يذكر أن قائمة اللاعبين التي استدعاها كوبر ضمت: إبراهيم عالمة، طه موسى، أحمد مدنية، مكسيم صراف، عمرو ميداني، ثائر كروما، أيهم أوسو، عمرو جنيات، مؤيد الخولي، خالد كردغلي، عبد الرحمن ويس، مؤيد عجان، خليل إلياس ، إيزاكيل العم، كامل حميشة، إبراهيم هيسار، المار ابراهيم، محمد عثمان، محمود الأسود، عمر خريبين، فهد اليوسف ، محمد الحلاق، عمار رمضان، بابلو صباغ، أنطونيو يعقوب، مارديك ماردكيان.

علماً أن منتخبنا سيلعب في البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات أستراليا واوزبكستان والهند.