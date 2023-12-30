وزيرا الداخلية والنقل يطلعان على سير العمل في مركز نصيب الحدودي

اطلع وزيرا الداخلية اللواء محمد الرحمون والنقل المهندس زهير خزّيم على سير العمل في مركز نصيب الحدودي بدرعا والخدمات المقدمة للمسافرين.

واستمع الوزيران الرحمون وخزيم من المعنيين في المركز والمسافرين القادمين والمغادرين عبره عن آلية العمل فيه وحسن سير حركتي القدوم والمغادرة.

وأكد الوزيران ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة وتبسيط الإجراءات وإيجاد أفضل السبل لتقديم التسهيلات والخدمات بأسرع وقت ممكن.

شارك في الجولة محافظ درعا المهندس لؤي خريطة وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي.