وزير الصناعة يتفقد فرن الصهر في شركة ” الحديدية والفولاذية ” بحماة

حماة – حسان المحمد

تفقد وزيرالصناعة الدكتور عبدالقادر جوخدار يرافقه أمين فرع الحزب بحماة المهندس اشرف باشوري ومحافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة، أعمال إعادة تشغيل فرن الصهر في الشركة العامة للمنتجات الحديديةوالفولاذية.

و لفت وزير الصناعة إلى اهتمام الحكومة بدعم المنشآت الصناعية لما لها دور في دعم الاقتصاد الوطني، و سعي الوزارة لإعادة تشغيل هذا الفرن بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن أعمال الإصلاح والصيانة تمت عن طريق خبرات وطنية بالتنسيق مع كوادر المعمل لإعادة إصلاحه و وضعه في الخدمة مجددا.

وبين الوزير أن هناك دراسات جدية لتطوير إنتاج الشركة وخاصة إنتاج الصفائح المعدنية بكل السماكات وقضبان الحديد المعدنية المحلزنة والعادية لتغطية احتياجات السوق المحلية، ومواكبة عملية إعادة الإعمار، إضافة إلى تأمين خطوط الإنتاج صاج الحديد الذي يدخل في العديد من الصناعة وخصوصاً صاج السيارات.

وأوضح مدير عام شركة المنتجات الحديدية والفولاذية المهندس عبدالناصر مشعان بأن الطاقة التصميمية للفرنين نحو ٤٠٠طن يومياً وقد تم تحقيق 45% من خطة الإنتاج لهذا العام وذلك حسب توفر حوامل الطاقة