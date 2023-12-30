وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء تدهور مركبة على طريق طرطوس حمص

وأوضح مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس الدكتور إسكندر عمار أن المشفى استقبلت خمسة أشخاص، منهم اثنان متوفيان وثلاث حالات بين الخطيرة ومتوسطة الخطورة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ووضعهم تحت المتابعة والمراقبة.

وكانت وزارة الداخلية نشرت اليوم على صفحتها على الفيسبوك أن مركبة نوع (مازدا زوم) تدهورت على طريق (طرطوس -حمص) نتيجة انفجار إحدى عجلاتها، ما أدى إلى انقلابها واحتراقها بالكامل، ووفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكرت الوزارة أن دورية من شرطة منطقة طرطوس حضرت إلى مكان الحادث، وتم إسعاف المصابين ونقل المتوفيين إلى مشفى الباسل بطرطوس وإزالة آثار الحادث، ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث.