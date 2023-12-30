وقفة تضامنية مع أهالي غزة في مخيم اليرموك بدمشق

دمشق-سانا

أقامت حركة فلسطين حرة وقفة تضامنية في مخيم اليرموك بدمشق، دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، ونصرة لأهالي قطاع غزة المحاصر، وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقهم، وتحية لمحور المقاومة الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.

وتم خلال الوقفة التي شارك فيها عدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية ومن ضباط جيش التحرير الفلسطيني وفعاليات أهلية واجتماعية وثقافية ودينية، رفع الأعلام الوطنية السورية والفلسطينية، وتقديم عروض فنية لفرقة أطفال حركة فلسطين حرة، وترديد الأغاني الوطنية والعبارات التي تؤكد التضامن مع أهالي قطاع غزة وأن الاستمرار بالنضال ومقاومة كيان الاحتلال مهما بلغت التضحيات السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وعودة لحقوق وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس.

أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد أوضح في كلمة له أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كشف للرأي العام العالمي حقيقة الكيان الصهيوني وحقده وإجرامه بحق الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن كيان الاحتلال يسعى بالسياسة لتحقيق مكاسب عجز عن تحقيقها من خلال العدوان، داعياً إلى الوقوف بوجه هذه المخططات.

إلى ذلك أكد عبد المجيد عمق الترابط القومي والتاريخي بين سورية وفلسطين، منوهاً بما قدمته سورية من تضحيات كبيرة للدفاع عن القضية الفلسطينية.

بدوره أشار ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في سورية إسماعيل السنداوي إلى أن عملية طوفان الأقصى أثبتت أن الإنسان العربي إذا امتلك الإرادة يستطيع أن ينتصر، مبيناً أن لهذه العملية رسالتين الأولى أن شعب فلسطين بعد 75 عاماً لن يقبل أن يبقى تحت الاحتلال إلى الأبد ويريد تحرير الأرض وعودة حقوقه، أما الثانية فهي أن هذا العدو الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت، ولكنه يستمد قوته من الصمت الدولي المطبق موجهاً التحية لدول وقوى محور المقاومة الداعمة للقضية الفلسطينية.