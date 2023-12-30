عشرات الشهداء والجرحى إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 85 على غزة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفاً التجمعات السكنية والمنشآت والشوارع، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

كما أُصيب عدد من الفلسطينيين جلهم من الأطفال جراء استهداف طيران الاحتلال منزلاً في حي الجنينة شرق رفح جنوب القطاع.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب وفقد آخرون بقصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات، فيما أطلقت بحرية الاحتلال قذائفها بكثافة على شواطئ بحر دير البلح وخان يونس جنوب القطاع.

ويشهد وسط خان يونس وجنوبها قصفاً مدفعياً عنيفاً ومتواصلاً منذ فجر اليوم، واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منطقة الزوايدة وسط القطاع.

كما استشهد الصحفي جبر أبو هدروس وعدد من أفراد عائلته، وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزله في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكانت وزارة صحة السلطة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب إلى 21507 شهداء و55915 جريحاً.