التمثيل الشبابي ضرورة ملحة للمرحلة القادمة

دمشق _ حياة عيسى

يمكن معرفة أهمية المرحلة القادمة من خلال رؤى وتوجهات الرفيق الأمين العام لحزب البعث العربي الدكتور بشار الأسد، التي طرحها خلال اجتماع اللجنة المركزية والتي تشير إلى أهمية التغيير والتجديد في منظومة العمل الحزبي والمجتمع والدولة، هذا ما أدلى به معاون مدير مشفى المواساه الجامعي بدمشق للشؤون الإدارية عضو قيادة فرقة مشفى المواساه لحزب البعث العربي الاشتراكي مسؤول الإعداد والشباب الدكتور حسام حديد في حديثه لـ “البعث” حول المأمول والرؤى المنتظرة للنهوض بحزب مختلف تماماً في المرحلة القادمة وذلك في ضوء التوافق مع المتحولات المرحلية على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر انتخاب قيادة مركزية جديدة من خلال انتخابات شفافة تؤدي إلى اختيار الافضل وتأمين التمثيل الأوسع لكافة الشرائح وخاصة التركيز على تمثيل الشباب لإدخال أفكار جديدة وطاقات متجددة قادرة على قيادة الحزب والمجتمع والدولة ضمن المرحلة القادمة، لما لهذه الفئة من تمثيل نسبي مهم في المجتمع يغيب عن الحسبان في الكثير من القرارات والتوجهات العديدة.

وتابع حديد حديثه أنه لابد من العنصر الشبابي لتجديد رؤية الحزب التنظيمية والفكرية خلال المرحلة المقبلة بالاعتماد على توجهات الأمين العام، مع تأكيده أنه لا يمكن إغفال أهمية الكادر الطبي على مستوى العمل المجتمعي والحزبي والخدمي وهو ما يفرض وجود تمثيل مناسب للعاملين في المجال الطبي من خلال الدفع بمرشحيهم ضمن العملية الانتخابية والعمل على وصولهم للقيادات الجديدة عبر المشاركة بالانتخابات لضمان الوصول إلى التمثيل والصوت المناسب ضمن التوجهات الجديدة.

كما أكد حديد على أهمية العملية الانتخابية كونها مهمة جدا وتدل على تطور وحيوية الحزب بالإضافة إلى أنها خطوة ضرورية لتجاوز التحديات التي يتعرض لها البلد على كافة الأصعدة و المستويات.