حصيلة متفاوتة لسلتنا في عام 2023 … تألق في الفئات العمرية وإخفاقات على مستوى الرجال

لم يحمل العام 2023 الذي نودعه اليوم أي بصمة تذكر لسلتنا سواء على صعيد المنتخبات للرجال والشباب والناشئين التي خرجت من كافة البطولات الخارجية التي شاركت بها “بخفي حنين” تاركة غصة في قلوب عشاقها ومحبيها، لكن على مستوى الإناث كانت متميزة في الفئات الصغيرة فيما غابت على مستوى السيدات، أما على صعيد الأندية فكانت النتائج مخيبة للآمال.

محلياً بلغ عدد مسابقات الموسم السلوي الفائت 2022-2023 ثماني، حيث نجح فريق الوحدة بالظفر بلقب دوري الرجال عن جدارة واستحقاق عقب فوزه على أهلي حلب في الدور النهائي بثلاث مباريات متتالية، وتوج فريق الجيش بلقب كأس الجمهورية بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق النواعير، واحتفظ فريق سيدات نادي الثورة بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي بفوزه في المباراة النهائية على فريق الأهلي.

ونال فريق الجلاء لقب بطولة الشباب دون 23 عاماً على حساب الوثبة، وفاز فريق أهلي حلب بلقب دوري الناشئين دون 18 عاماً في حين حل فريق الحرية في المركز الثاني، ونال فريق حطين لقب الناشئات دون 18 عاماً وحل فريق أهلي حلب في المركز الثاني، وتمكن فريق الثورة للرجال من الظفر بلقب دوري الدرجة الثانية للرجال على حساب فريق العروبة، وحقق فريق حطين لقب سيدات الدرجة الثانية وحل اليرموك وصيفاً.

أما على صعيد المنتخبات فقد استضافت صالة الفيحاء في دمشق في شهر آب مباريات التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس بمشاركة ستة منتخبات (إندونيسيا وكازاخستان والسعودية والبحرين والهند إضافة لمنتخبنا) وجاءت نتائجنا مخيبة بعد أداء متواضع حيث حل منتخبنا في المركز السادس.

وقبل انطلاق التصفيات شارك منتخبنا الوطني في دورة أندونيسيا الودية بمشاركة منتخبي إندونيسيا الأول والثاني ومنتخب الإمارات، بالإضافة إلى منتخبنا، وتمكن منتخبنا من التتويج بلقب هذه الدورة الودية بفارق نقاط التسجيل عن منتخب إندونيسيا الأول والإمارات بعدما حصد كل منتخب 5 نقاط من فوزين وخسارة.

ونجح منتخبنا الوطني للشبلات دون 14 عاماً بالفوز بلقب بطولة غرب آسيا الأولى التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة ثلاثة منتخبات هي: لبنان، العراق، سورية.

كما أقيمت بطولة الأشبال لغرب آسيا في بيروت بمشاركة منتخبنا ولبنان والعراق وجاء منتخبنا ثانياً بخسارته في المباراة النهائية أمام المنتخب اللبناني 45-72.

وشارك منتخبنا الوطني للناشئات دون 16 عاما في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في مدينة السليمانية العراقية بمشاركة منتخبات سورية وفلسطين ولبنان والعراق، وتوّج منتخبنا بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب لبنان بواقع 44-39.

كما شارك منتخبنا الوطني للناشئات لكرة السلة دون 16 سنة في بطولة آسيا المستوى الأول التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان في شهر تموز الماضي، وجاء منتخبنا في المجموعة الأولى وخسر ثلاث مباريات أمام منتخب كوريا الجنوبية 58-91 و تايوان 31-102 و أستراليا 43-102، واختتم لقاءاته وفاز على منتخب تايلاند 64-47 وبهذا الفوز الوحيد ضمن منتخبنا وجوده ضمن المستوى الأول للبطولة القادمة.

على صعيد مشاركات أنديتنا خارجياً فقد شارك نادي الوحدة في دورة دبي الدولية في نسختها الـ32 خلال الفترة من 27 كانون الثاني إلى 5 شباط، وقد وقع في المجموعة الأولى ولم يتمكن من تحقيق أية نتيجة إيجابية حيث خسر مبارياته الأربع أمام النصر الليبي بواقع 66-80 وأمام فريق دينامو اللبناني 75-95 وسترونغ غروب الفلبيني 61-87 ومنتخب الإمارات 49-82. وحل في المركز الأخير ضمن المجموعة.

ولم تكن مشاركة أنديتنا في دوري غرب آسيا (وصل) مثمرة ابتداء من النسخة الأولى حيث شارك فريقا أهلي حلب والكرامة، ولم تكن نتائجهما جيدة وقد انسحبا نتيجة الزلزال المدمر، وفي النسخة الثانية يشارك فريقا الوحدة (حامل لقب الدوري) والأهلي (الوصيف) حيث جاء الوحدة في المجموعة الثانية مع الرياضي اللبناني والشرطة العراقي، فيما يلعب الأهلي في المجموعة الأولى مع الحكمة اللبناني والنفط العراقي وغورغان شهرداري الإيراني.