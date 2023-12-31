عبد اللهيان يدعو الغرب للتوقّف عن استغلال مجلس حقوق الإنسان لتحقيق غاياته

طهران-سانا

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الغربية إلى التوقف عن استغلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتعامل معه كأداة.

وأشار عبد اللهيان في اجتماع حول التفكير بالتطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان ونهج إيران حول ذلك إلى “الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والانتهاك الجسيم والمستمر لحقوق الشعب الفلسطيني على مدى عقود، وإلى الدعم الشامل من الولايات المتحدة والغرب للاحتلال والفصل العنصري الذي يمارسه الكيان الصهيوني”، مطالباً “الدول الغربية بالتوقف عن استغلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كأداة لتحقيق أهدافها”.

وفي سياق متصل، أشار عبد اللهيان إلى أن “الآليات التي فرضتها مؤسسات حقوق الإنسان والتي تم إنشاؤها بفعل ضغوط عدد قليل من الدول الغربية ضد إيران لس لها مبرر قانوني أو شرعية”.