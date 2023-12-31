عقوبات إدارية بحق فريق سلة أهلي حلب ورئيس النادي يطالب اللاعبين!

حلب – محمود جنيد

تراجع فريق أهلي حلب إلى المركز الخامس على سلم ترتيب فرق دوري سلة الرجال، بعد تلقيه لخسارته الرابعة وهذه المرة أمام مستضيفه النواعير بفارق عشر نقاط ضمن الجولة التاسعة.

وفي ردة فعله على تلك الخسارة السلوية التي سبقها، مثيلة لفريق رجال القدم أمام الوثبة في الجولة الختامية لذهاب الدوري الممتاز، وجه رئيس النادي رصين مرتيني اللائمة للاعبين الذين طالبهم بالقتال من أجل الشعار والدفاع عن ألوان النادي، ومن أجل الجمهور الذي ينتظر فرحة الفوز.

وأشار مرتيني إلى قصور معادلة الاحتراف لدى اللاعبين المطالبين بالعطاء وأن يكونوا رجالاً في أرض الملعب من أجل النادي والجمهور وسمعتهم وعلى قدر الأخذ والمطالبة بقبض مستحقاتهم المادية.

ولفت مرتيني إلى أن الإدارة وقفت مع اللاعبين ودافعت عنهم وتحملت الضغوطات والانتقادات لتحصنهم لكنهم خذلوها بالنتيجة، معرباً عن أسفه للجمهور.

وفي ضوء النتائج المخيبة قررت إدارة نادي أهلي حلب فسخ اللاعب الأجنبي ميلان ميلوزفيتش بالتراضي بسبب تدني مستواه، إلى جانب توجيه إنذار لجميع اللاعبين مع إمكانية فسخ العقد بشكل كامل بالنسبة للبعض منهم.

وحمل قرار الإدارة حسم نسبة 25% على عقود بعض اللاعبين المحليين مع رفع الحسم إلى 50% في حال عدم تقديم المستوى الجيد خلال المباراتين المقبلتين، كذلك توجيه عقوبات مسلكية فردية لبعض اللاعبين، على أن تطوى العقوبات في حال تحقيق الفوز، مع التأكيد على تجديد الثقة و تقديم الدعم للكادر الفني لفريق رجال كرة السلة.